Em Juiz de Fora, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) publicou, nesta quarta-feira (10), o balanço de atendimentos e reclamações realizados em 2023, quando foram feitos cerca de 25 mil atendimentos.

Segundo o próprio órgão, a maioria das reclamações feitas é em relação a serviços que foram cobrados, mas não haviam sido contratados ou reconhecidos pelos consumidores. As denúncias envolvendo serviços de telefonia ocupam o segundo lugar e em terceiro estão, respectivamente, reclamações sobre instituições bancárias e financeiras de crédito; empréstimo consignado; pacotes de viagens; e serviços estéticos.



Já em relação às fiscalizações, a agência realizou mais de mil vistorias em estabelecimentos da cidade. Durante o ano, foram apreendidas mais de duas toneladas de produtos impróprios para consumo.



Como denunciar?

Os consumidores podem realizar denúncias e reclamações no Procon presencialmente, por telefone, Whatsapp, e-mail, correspondências ou pela Prefeitura Ágil. Além disso, os atendimentos também aconteceram na unidade móvel, o “Procon Aqui”, que esteve atendendo cada semana em um bairro diferente, junto com representantes do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário (GADC).



Ações educativas já realizadas

Em 2023, foram reforçados os serviços de conscientização e orientação à população. Além de operações especiais, ações em eventos e palestras em escolas, foram divulgadas cinco novas cartilhas: Gás de Cozinha e Combustíveis; Racismo nas Relações de Consumo; Guia da Meia Entrada Juiz de Fora; Acessibilidade e Inclusão nas Relações de Consumo; Comunidade LGBTQIAPN+ e Direitos nas Relações de Consumo. Todas podem ser acessadas no site de cartilhas, lançado em novembro.