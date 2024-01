Nesta sexta-feira (12), em comemoração ao Janeiro Branco e Roxo que abordam os temas de conscientização sobre a saúde mental e a prevenção contra a Hanseníase, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Pirapetinga, da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), vai realizar uma ação coletiva voltada para os moradores da Vila dos Sonhos e adjacências.

Segundo a organização do evento, os temas serão debatidos em palestras educativas e a população pode contar com aferição de pressão, glicemia, oximetria entre outros. Serão oferecidos também chás, fortalecendo as Práticas Integrativas e Complementares (PIC), além de palestras e dinâmicas de saúde mental.

A UBS Pirapetinga fica na Estrada de Pirapetinga, Sítio Bom Jardim, Galpão Comunitário de Pirapetinga.