Uma soma de estratégias foi apontada pelo major Alexandre Barbosa Antunes, chefe da Agência Regional de Comunicação da 4ª Região de Polícia Militar (RPM), como responsável pela redução do número de crimes violentos apresentada em coletiva realizada na tarde dessa quinta-feira (11), ao longo de 2023. Conforme os dados repassados pela PM, ao todo, foram registrados 737 crimes violentos rem Juiz de Fora no ano passado, número que inclui homicídios, tentativas de homicídios, extorsões, roubos, estupros e sequestros. Em 2022, o número atingiu 892 ocorrências, o que representa uma queda de 17% no total.



Em relação ao número de homicídios, especificamente, o crime considerado o mais grave entre os violentos, houve queda de 71 casos em 2022, para 65 em 2023, redução de 8,45%.



Além de apresentar os números de 2023, o major também ressaltou as estratégias que permanecem para 2024. Entre elas, o reforço das ações com as bases comunitárias. A cidade recebeu três no fim do último ano, que foram remanejadas de Uberlândia para Juiz de Fora. Há a previsão de incremento do efetivo, já que 32 soldados serão formados e distribuídos pela região. Além dos outros 150 que permanecem em formação e o edital em aberto, que disponibiliza outras 269 outras vagas.



A operação ocupação permanece. A partir das análises de contexto, segundo Alexandre, caso as atividades criminosas migrem, o policiamento será alterado também. O Combate ao crime organizado também continuará. “Estamos em contato com todos os chefes do executivo da região para o aprimoramento eletrônico. Câmeras para auxiliar o cercamento eletrônico. Alguns municípios já têm avançado. E Juiz de Fora a licitação está em andamento.” Nesta quinta-feira (11), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou que a cidade contará com 225 câmeras de monitoramento com inteligência artificial.



Conjuntura específica



Os números de 2022, conforme o major Alexandre Barbosa Antunes, refletem uma conjuntura específica. “Nos cinco primeiros meses de 2021, houve uma incidência muito grande de homicídios consumados. Foram 24 ao todo. Em 2022, foram 39 homicídios consumados, foi um aumento equivalente a 32%. Quando ocorreu essa situação, o Comandante analisou crime por crime, para verificar o que estava acontecendo”. A ideia era verificar qual era a causa presumida dessas ocorrências.



Naquele momento, conforme o Agência Regional de Comunicação da 4ª RPM, a disputa pelo tráfico de drogas estava na origem da maior parte dos registros. “Foi feita uma força tarefa, junto com a Polícia Civil, Ministério Público, o Judiciário e foram traçadas estratégias: o aprimoramento do nosso serviço de inteligência; mais pessoas e mais equipamentos; troca de informação com os outros órgãos, intensificação do combate ao tráfico de drogas, seja por meio do cumprimento de mandados, ou por meio da inteligência. Por fim, tivemos, também, a ‘Operação Ocupação’”, elencou Alexandre.



A Operação Ocupação manteve o policiamento mais presente em s locais em que o tráfico foi identificado como consolidado, mais forte. “Com isso, ganhamos tempo, para evitar a ocorrência de homicídios, que só acontecem, quando há oportunidade de um traficante balear um rival. Causamos prejuízo nas vendas. Impedimos que o usuário fosse aquela boca de fumo comprar”.



Outra estratégia de combate foi o desarmamento. Como a maior parte dos homicídios é causada por disparos de arma de fogo, houve investimento na retirada dos objetos das ruas. “Com todos esse serviço, conseguimos uma redução significativa da ocorrência de homicídios, a partir do mês de junho. Encerramos o ano com 65 homicídios consumados. E ano de 2022, tivemos 71, tivemos a redução de 8,41%. Saímos de um aumento de 62% para uma redução de 8,41%. Tivemos êxito em toda essa estratégia”, avalia o major.



Ele ainda acrescentou: “No roubo, nós tivemos uma redução de 24%: de 667 em 2022, para 501 em 2023. O número de prisões cresceu de 6.649 para 8.836 pessoas presas, o que é sinal de que a PM trabalhou muito. A prisão por tráfico de drogas subiu de 896 em 2022 para 1.483, em 2023, ou seja, houve aumento de 65% em decorrência de tráfico de drogas”. Além disso, foram 290 armas apreendidas no total no ano passado, número 11,11% maior do que em 2022, quando foram apreendidas 261 armas e o número de furtos caiu de 7.534 para 6.450, de acordo com o levantamento.

“Consideramos os dados estatísticos de 2023 muito bons e esperamos melhorar cada dia mais, embora não dependa só da Polícia Militar, somos apenas uma das engrenagens desse sistema, que nem sempre é o mais justo”, afirmou o major Alexandre, citando a morte do sargento da PM Roger Dias Cunha, de 29 anos, morto em Belo Horizonte.



Presença de organizações criminosas



Um homicídio ocorrido em 2022, no Bairro Sagrado Coração de Jesus, com o uso de uma arma de grosso calibre foi algo que chamou a atenção da PM para algo que não é comum em Juiz de Fora. Seguido por disparos para o alto, que também não costumam ocorrer. O setor de inteligência começou a atuar, conforme o major Alexandre Barbosa Antunes e identificou a relação com determinada organização criminosa.

Depois, em agosto de 2022, ocorreu o assassinato de dois adolescentes.



Momento em que as informações sobre a relação com as facções se intensificaram. “Percebemos que circulou a informação de que a facção instalada no Bairro Santo Antônio foi para atacar a organização do Bairro Vila Ideal.” Com essa movimentação, houve um aumento no número de homicídios entre o segundo semestre de 2022 e o início de 2023.



Conforme o major, não é possível afirmar que as facções não estejam mais presentes na cidade depois da intensificação das ações policiais de combate ao tráfico e das organizações criminosas, mas a prisão de seus líderes e, em especial, dos executores- os responsáveis por cometer os homicídios de pessoas de organizações rivais- enfraqueceu os grupos.



Embora tenham ocorrido duas tentativas de lançamento de aparelhos de telefone e drogas em presídios, onde lideranças de grupos criminosos estão presos, segundo salientou o major, os envolvidos foram impedidos e presos. Quebrar essa possibilidade de comunicação, para ele, assim como manter essas pessoas privadas de liberdade, é fundamental para quebrar o ciclo e afastar a possibilidade de permanência das facções na cidade.

