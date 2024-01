Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos e um rapaz de 18 anos detido por suspeita de venda de drogas no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (11). Crack, cocaína, maconha e dinheiro foram localizados com a ajuda do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca).

Segundo a Polícia Militar (PM), o trio escondia drogas em um veículo estacionado em uma das ruas do bairro.

O cão Brasão foi acionado e com ajuda dele os policiais encontraram 60 embalagens com crack, nove com cocaína, um tablete de maconha, R$ 42 em dinheiro e dois celulares.

Os adolescentes e o jovem foram encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



Tags:

Drogas | Polícia