Apesar de Juiz de Fora possuir várias 'estações' em um único dia, o mês de dezembro dá início ao período chuvoso da cidade, algo que tem sequência em janeiro, que tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas até, pelo menos, a próxima segunda-feira (15), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com as chuvas, quedas de energia podem se tornar um problema comum e afetar muitas regiões da cidade. Sobre isso, o engenheiro mecânico Caio Cossú explica que elas estão associadas à presença de árvores próximas aos fios de alta tensão ou de distribuição de energia. "Neste caso, o maior problema não ocorre devido à chuva, mas sim aos fortes ventos que são capazes de derrubar as árvores sob a rede elétrica, rompendo os cabos e impedindo a transmissão de energia elétrica para as residências e estabelecimentos".

Já o engenheiro eletrônico e professor da Faculdade Estácio de Sá (FES), Marco Antônio Gomes Valentim, aponta que outro fator relevante é a ocorrência de raios nas regiões próximas aos transformadores elétricos, causando a sobrecarga do equipamento e danificando-o. Ele explica que, nessa situação, é comum ouvir estouros e, posteriormente, queda ou picos de energia. "Os picos são acompanhados de sobrepotenciais elétricos, danificando equipamentos como geladeiras, televisões, computadores e micro-ondas", acrescenta.



Entenda o que fazer diante de uma queda de árvore

Caio Cossú destaca a importância de evitar cortar ou permanecer próximo a uma árvore caída na rede elétrica. Isso se deve ao risco potencial de os cabos de energia estarem energizados, representando uma ameaça séria de eletrocussão. Na ocorrência desse cenário, é aconselhável entrar em contato com a distribuidora para que eles realizem a poda das árvores de maneira segura, garantindo a segurança da população. E para evitar a queima de aparelhos elétricos, o docente dos cursos de Engenharia da Estácio aconselha: "Desligue os equipamentos elétricos da tomada ou desligue os disjuntores quando uma tempestade estiver ocorrendo; realize o aterramento da casa para proteger os equipamentos elétricos da sobrecarga durante os picos de energia".



Eventuais prejuízos sevem ser ressarcidos?

Os transtornos e prejuízos causados pelas quedas de energia são diversos, desde aparelhos queimados pela inconstância elétrica até alimentos e medicamentos estragados sem a refrigeração, e para as empresas, eventos e contratos cancelados, é o que afirma a advogada e também professora do curso de Direito da FES, Izabelle Patitucci.

Segundo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), explica a professora, o cliente deve ser compensado, primeiro pelo abatimento na conta de luz pelos dias que ficou sem o serviço e também com a restituição dos valores em caso de prejuízos com eletrodomésticos, alimentos e outros.

"O consumidor que sofre esse tipo de dano deve procurar um advogado ou a defensoria pública de sua cidade com objetivo de pleitear na Justiça o ressarcimento dos valores respectivos aos prejuízos, caso a negociação direta com a empresa não tenha surtido efeito". Izabelle ressalta, ainda, que provas para demonstração do prejuízo são essenciais: "[...] esteja preparado para mostrar a realidade dos fatos. Procure seus direitos!"