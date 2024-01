Um jovem de 28 anos foi detido com drogas na Estrada União Indústria, em Juiz de Fora, nesse domingo (14). Drogas sintéticas foram encontradas com ele.

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pela região quando viu um carro parado no acostamento e os ocupantes desembarcados.

O jovem e o proprietário do veículo passaram por busca pessoal e uma quantidade de drogas foi encontrada.

Na casa do rapaz a PM achou outra quantidade de drogas e material para embalar os entorpecentes, além de dinheiro. A reportagem entrou em contato com a polícia para saber se o proprietário do veículo foi detido e aguarda retorno.

Veja o material apreendido: