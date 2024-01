A reportagem da Acessa.com teve acesso ao Registro de Evento de Defesa Social (Reds) das três ocorrências relacionadas às denúncias de maus-tratos contra crianças ocorridas em uma creche e Hotel Amor de Mãe, localizado na Rua Coronel Cristóvão de Andrade, no Centro de Juiz de Fora, após a Polícia Civil instaurar inquérito para investigar as queixas.

O registro mais recente ocorreu no sábado (13), quando os pais de uma menina de dois anos tiveram acesso a um vídeo compartilhado em uma rede social, da filha sendo maltratada por uma das educadoras do estabelecimento. As imagens às quais o registro se refere, ilustram os fundos da edificação, que funciona como um pátio. Na gravação, a criança estava sentada em uma cadeira e é suspendida pela mulher por apenas um dos braços de forma agressiva.

Segundo o documento, o pai da menina relatou ter feito a matrícula no dia 9 de janeiro. De modo que a filha frequentava o local há menos de uma semana. Os policiais orientaram as vítimas quanto as consequências legais cabíveis.



As outras duas ocorrências foram registradas no mesmo dia, na sexta-feira (12). A primeira foi feita pela família de duas irmãs, cujas representantes legais relataram que receberam gravações nas quais as meninas, ambas de apenas dois anos, eram maltratadas. Em algumas das imagens, conforme repassado pela PM, é possível ouvir uma das meninas gritando e chorando. Uma das responsáveis também disse que a filha apresentava uma marca no braço esquerdo e, a outra, que a filha tinha hematoma em ambas as pernas.

O último caso foi o de um menino de um ano e nove meses. De uma representante que também recebeu imagens nas quais é possível ouvir o filho chorando. Quando ela chegou ao local, o filho estava amarrado em um carrinho que não era dele. Ela ressaltou que ele não tem costume de ficar e apresentava uma marca na testa aparentando ser uma agressão. O menino também apresentou mudança no comportamento como agitação e agressividade. A criança foi encaminhada para atendimento médico.