Uma motocicleta que pode estar relacionada a dois casos de furto a estabelecimentos comerciais foi apreendida na sexta-feira (12), em uma Rua do Bairro Carijós. A suspeita é a de que um dos envolvidos tenha deixado o veículo após um acidente de trânsito. Um dos casos foi registrado no Bairro Fonte Grande, onde dois suspeitos chegaram em uma moto com as mesmas características da que foi encontrada abandonada, um deles empunhando uma arma de fogo, anunciando a ação e levando a bolsa de uma cliente.



Na sequência, outro furto foi registrado no Centro, quando o suspeito entrou em outro estabelecimento comercial com a arma de fogo em mãos e levou R$70. A descrição feita pelas testemunhas era semelhante a do caso anterior. Na sequência o veículo foi localizado e apreendido. Não há informações sobre a prisão dos suspeitos. As diligências sobre o caso permanecem em andamento.