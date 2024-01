Em Juiz de Fora, nesta terça-feira (16), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai realizar serviços de reparo em duas elevatórias nas Zonas Oeste e Sul, podendo afetar o abastecimento tanto dos locais onde a manutenção será feita, quanto em regiões adjacentes.

O primeiro reparo ocorre de 8h às 11h30, na subestação elétrica da Elevatória Belmiro Braga, localizada na Rua Belmiro Braga, 247, Bairro Alto dos Passos. Para a realização dos trabalhos, será necessária a interrupção de energia no local, através do suporte da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Com isso, além do Altos dos Passos, os bairros Guaruá, Santa Cecília, Bom Pastor, Vila Ozanan, Vila Furtado de Menezes, Vila Olavo Costa, Solidariedade, Jardim Europa, Santa Luzia e Mundo Novo podem ser afetados com a interrupção do abastecimento de água.

Já no Bairro Novo Horizonte, incluindo também Jardim da Serra e proximidades, a interrupção de fornecimento de água acontece em virtude de uma manutenção programada da Cemig na Elevatória Jardim da Serra, localizada na Rua das Petúnias, 85. Os trabalhos estão previstos para acontecerem no período de 10h às 17h.

Nos dois casos, segundo a companhia, o abastecimento será retomado assim que o serviço for concluído, se normalizando ao longo da noite de terça.