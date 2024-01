Os corpos de dois irmãos, de 44 e 53 anos, foram encontrados parcialmente carbonizados dentro de uma casa na noite dessa segunda-feira (15), no Bairro São Judas. O sobrinho das vítimas, de 20 anos, confessou o crime e foi detido. A mãe dele, irmã das vítimas, teria ajudado no crime e também foi detida.

Segundo o 1º tenente Adão Oliveira, comandante da 173 Cia PM Zona Norte, o crime teria sido cometido por causa de uma dívida de R$ 10 mil. As investigações devem apontar se a irmã ajudou no assassinato ou no incêndio aos corpos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos que suspeitaram do sumiço dos irmãos. No local, algumas pessoas comentaram que o sobrinho deles poderia estar envolvido no desaparecimento.

A suspeita é que as mortes tenham ocorrido na semana passada e a ocultação de cadáver, com a queima dos corpos, foi realizada nessa segunda-feira.

Apuração

O tenente Adão entrou em contato com o rapaz e perguntou onde estavam os tios, já que ele morava com os dois. Ele aparentou nervosismo, mas disse que eles estavam bem. As equipes perceberam que havia alguns locais com início de incêndio.

Na varanda externa do imóvel, em um cômodo parecido com um quarto que estava escuro, a PM viu uma cadeira de rodas e um corpo.

Questionado ainda mais, e após a utilização de técnicas da PM, o rapaz confessou o crime. Ele disse que discutiu com o tio por causa de uma dívida de R$ 10 mil. O jovem usou uma barra de ferro para matar os parentes. Ele levou os militares ao local onde tinha escondido a barra de ferro.

Durante as investigações, a mãe do rapaz, e irmã das vítimas, também foi detida por suspeita de ajudar nas mortes.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela PM e, segundo eles, a casa tinha um pequeno foco de incêndio que foi controlado por populares.

Os corpos foram achados após os trabalhos do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).