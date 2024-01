Um homem de 40 anos, preso por diversos crimes e liberado do sistema penitenciário no fim do ano passado, foi detido novamente por roubar pertences e quase R$ 1 mil de um idoso de 87 anos que foi agredido em Juiz de Fora, nessa segunda-feira (15).

O acionamento sobre o crime foi feito via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Segundo relatos, o homem aproveitou o momento de distração do idoso e entrou na casa dele.

Dentro do imóvel, o idoso foi agredido e sofreu lesões nos braços. O homem então roubou pertences pessoais e quase R$ 1 mil em dinheiro. O idoso precisou de atendimento e foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

Prisão

A PM iniciou rastreamento e abordou o suspeito no Bairro Bairu. Durante a fuga, ele trocou de roupa. O idoso e uma testemunha reconheceram o homem.

Parte do dinheiro e os pertences foram recuperados. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia.