Na última semana, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) de Juiz de Fora, em busca de se preparar para o Carnaval 2024, escolheu o samba para o desfile do Bloco Recordar é Viver.



De acordo com a Secretaria de Assistência Social (SAS), a letra vencedora foi de Norma Sueli, que leva o tema “CCPI: Um olhar para o envelhecer”. Com ele, o bloco vai desfilar no dia 8 de fevereiro com concentração a partir das 16h30 na Praça Antônio Carlos, com início às 18h subindo a Rua Halfeld até a Câmara Municipal, onde será a dispersão.

Segundo Rosângela Bonoto, coordenadora do CCPI, o bloco Recordar é Viver foi idealizado em 1996 junto a um grupo de pessoas idosas assistidas pelo serviço. "Depois de 28 anos, os cadastrados no programa continuam sendo os protagonistas de todas as ações do bloco."

A seleção do samba contou com a participação de três compositores que são frequentadores do CCPI. A escolha foi conduzida por uma banca de jurados composta pela Diretora-Geral da Funalfa, Giane Elisa; pelo diretor administrativo da Amac, João Carlos de Mello; pelo presidente da Associação dos Blocos Carnavalescos de Juiz de Fora, Basileu Tavares; e pela jornalista Letícia Damasceno.

Nesta quarta-feira (17), às 14h, um novo concurso vai selecionar o Rei, a Rainha, o casal de mestre-sala e a porta-bandeira do bloco.

Confira o samba do Bloco “Recordar é Viver¨

Compositora e intérprete: Norma Sueli

FAÇA CHUVA

OU FAÇA SOL

VAMOS SAMBAR

COM DIVERSÃO

CANÇÕES ANTIGAS

COM ALEGRIA

VAMOS CANTAR

NO NOSSO DIA A DIA

ENVELHECER

COM SAÚDE E COM PRAZER

VENHA PRA AMAC

RECORDAR É VIVER.



Sobre a unidade

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa realiza ações visando a garantir o envelhecimento saudável no município. Entre as atividades oferecidas estão aulas de ginástica, dança, trabalhos manuais, teatro, jogos, ioga e informática.