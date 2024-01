Quatro cooperativas da Agricultura Familiar entregaram envelopes com a documentação e propostas referentes à chamada pública. A sessão pública de abertura dos envelopes das cooperativas participantes do Edital 002/23 do Programa Municipal de Compras Institucionais da Agricultura Familiar, o Comida Boa aconteceu na tarde desta terça-feira (16).



A sessão contou com a participação de agricultores familiares representantes de duas das cooperativas participantes. Após a abertura dos envelopes será encerrada a sessão pública e posteriormente, a Comissão Especial de Credenciamento, avaliará toda a documentação dos participantes e seus respectivos projetos de venda, e o resultado será publicado de forma ampla nos canais de comunicação da PJF.



O edital detalha que a Prefeitura deverá comprar mais de 27 toneladas de alimentos, entre eles, verduras, legumes, frutas e ovos. Pela primeira vez, os itens irão compor o cardápio diário do Restaurante Popular, que atualmente serve mais de mil refeições de segunda a sexta-feira, e cerca de 400 durante o final de semana e feriados.