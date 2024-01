Uma idosa de 76 anos foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros no Córrego de São Pedro, na altura do Bairro Borboleta, na Rua Júlio Menini, na tarde desta quarta-feira (17). De acordo com o registro feito pelos bombeiros, a mulher caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros.

A vítima encontrava-se consciente e orientada sem queixas aparentes, o veículo se apoiou em troncos de árvores, mantendo-se sobre o leito do córrego. Conforme os bombeiros, a ocorrência não tem relações com a chuva.

A cena foi avaliada pela equipe, na sequência, o local foi isolado, enquanto a vítima no interior do veículo era monitorada. Ela foi retirada sem a necessidade de intervenção de ferramentas hidráulicas. Houve uso de prancha longa e maca do tipo cesto. A mulher foi encaminhada para recurso hospitalar.