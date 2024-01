As chuvas registradas em Juiz de Fora na tarde desta quarta-feira (17) tiveram ventos que chegaram a 49 km/h, segundo a Estação do Instituto Nacional de Meteorologia. Três ocorrências de árvores caídas em vias públicas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Uma na Avenida Brasil, uma no Bairro Bom Pastor e outra no Bairro Nova Califórnia. Em alguns pontos, como na Rua Barão de Santa Helena, no Bairro Granbery, o estado de alagamento das ruas chamaram a atenção.

Segundo a Defesa Civil não foram registrados chamados. Os bairros que registraram maior volume de chuva foram Santa Efigênia e Bairro de Lourdes. Em apenas uma hora, choveu cerca de 23mm.

Tags:

Chuva