Uma batida policial no Bairro Borboleta levou à apreensão de drogas, um revólver e munições calibre 32 nessa quinta-feira (18), em Juiz de Fora. Um jovem de 23 anos foi detido.

A Polícia Militar (PM) contou ter recebido denúncias anônimas que o rapaz venderia drogas e teria mais entorpecentes e uma arma de fogo.

Diante das informações, foi montada uma operação e o suspeito foi encontrado no bairro, em frente a um bar. Ele resistiu à abordagem, mas foi detido com drogas. A PM não informou quais.

Na casa do jovem, a polícia encontrou um revólver calibre 32 e outros materiais. Ele foi encaminhado para a Delegacia.

Veja abaixo a lista completa de materiais apreendidos.

1 revólver calibre 32



3 munições calibre 32



3 balanças de precisão



6 sacos zip de ecstasy



13 tabletes de maconha



1 pedra bruta de cocaína



21 eppendorfs de cocaína



23 sacos zip de cocaína



1 pote com uma porção de maconha



2 garrafas de loló



4 sacos de eppendorfs



1 saco com diversos saco zip



2 rolos de plástico film



1 rolo de plástico amarelo



1 notebook



1 celular



