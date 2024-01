Em apenas 30 minutos, choveu cerca de 24mm em Juiz de Fora, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A velocidade dos ventos atingiram 41,4 km/h, também de acordo com o (Inmet). No Centro e na Zona Sul de Juiz de Fora foi possível testemunhar forte incidência de raios. Conforme os pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Bairro com maior volume de chuvas foi o Milho Branco com 27mm de pluviosidade, Cruzeiro de Santo Antônio e Carlos Chagas, ambos, com 25mm.

O Corpo de Bombeiros registrou quatro ocorrências de quedas de árvores, uma delas na Rua Santo Antônio, na altura do Parque Halfeld, onde o trânsito precisou ser interrompido para a retirada da árvore. Além disso, no trecho, a Cemig fará a troca de dois postes. Os outros pontos com ocorrências semelhantes foram: os Bairros Vila Ideal, Recanto da Mata, Linhares e Fontesville.

A Defesa Civil também registrou uma ameaça de escorregamento de terra no Bairro Santo Antônio.



