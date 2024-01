Durante as ações da Operação "Ocupação Fase III", no Bairro Vila Ideal, equipes da 4ª Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cia Ind Pe), realizaram a prisão de dois jovens, um de 24 anos e outro de 19 anos, por tráfico de drogas, nessa sexta-feira (19).

Eles monitoravam a ação dos rapazes, quando perceberam que os dois correram em direção ao escadão que liga a Rua José Monteiro com a Rua Major Luiz de Barros. Eles se esconderam em uma residência. Os policiais fizeram contato com o proprietário do imóvel. Os autores foram contidos e abordados dentro da casa, onde foram realizadas buscas. Com o auxílio do Cão Brasão, foram encontrados os autores e 18 tabletes de maconha, seis pinos de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e R$316.