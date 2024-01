Neste domingo (21), a Avenida Presidente Itamar Franco, na pista sentido Centro/bairro, vai ser interditada no trecho entre a Rua Santo Antônio até a Rua Oswaldo Aranha. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), a mudança ocorre devido a uma intervenção da Secretaria de Obras em uma erosão de frente ao Colégio dos Jesuítas.

O início das obras começará às 7h, sem prazo para término e liberação da pista. O acesso local de moradores será garantido.

Ainda conforme a SMU, devido a mudança, 24 linhas do transporte coletivo urbano serão desviadas. Confira os trechos:

Seguem pelo trecho “...Avenida Rio Branco, Rua Oswaldo Aranha, Rua São Mateus, Rua Padre Café, Avenida Itamar Franco,…”, as seguintes linhas:

501 – Padre Café/Jardim Glória

508 – Av. Deusdedith Salgado

510 – Dom Bosco

511 – Dom Bosco/Borboleta

512 – Dom Bosco/Borboleta

514 – Borboleta/Cascatinha

515 – Dom Orione

518 – Salvaterra

520 – Aeroporto

521 – Teixeiras

522 – Teixeiras

526 – Cascatinha/Vale do Ipê

528 – Cascatinha/Borboleta

537 – Jardim da Serra

611 – Esplanada/Granbery

612 – Esplanada/Granbery

Já o trecho "...Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista central), Rua Oswaldo Aranha, Rua São Mateus, Rua Padre Café, Avenida Itamar Franco,...”, vai ser seguido pelas linhas:

519 – Torreões (Via Estrada Rio Preto)

523 – Monte Verde

529 – Torreões

539 – Santos Dumont

543 – Santa Cordola

544 – Recanto dos Brugger

546 – BR-040 – Mirante

548 – Adolpho Vireque - Via Jd C. Blanca - M. Serro

549 – Nova Germânia



Rua Batista de Oliveira também passa por interdição



A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai realizar uma interdição na Rua Batista de Oliveira com a Rua Espirito Santo, em frente ao número 983, para uma obra a partir de 7h.

A SMU informa que a linha 612 (Esplanada /Granbery) vai utilizar o seguinte desvio: “...Avenida Itamar Franco, Rua Espírito Santo, Rua Santos Dumont,…”, até o término da obra.



Pantaleoni Arcuri tem rede esgoto remodelada

Para que a rede de esgoto da Rua Pantaleone Arcuri, localizada no Bairro Teixeiras, seja remodelada, a via será fechada diariamente no horário das 8h às 17h a partir da próxima segunda-feira (22).

As linhas 518 e 522 vão utilizar o seguinte trajeto até o final das obras: “...Rua Dr. Costa Reis, Cruzamento com a Av. Ibitiguaia (retorna), Rua Dr. Costa Reis, Rua Custódio Furtado, Rua Marly Mendes Alves, Av. Deusdedith Salgado...”