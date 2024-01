Um motorista com um carro roubado no Rio de Janeiro foi detido nesse sábado (20) no Bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pela região quando recebeu informações que uma pessoa, sem idade revelada, trafegava com um veículo provavelmente clonado ou roubado.

Os militares fizeram acompanhamento visual e abordaram o condutor suspeito. Foi verificado no sistema que o veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro anteriormente, e que as identificações estavam adulteradas.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.