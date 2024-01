No sábado (20), um outro carro roubado no Rio de Janeiro foi encontrado no Bairro Jardim Esperança, em Juiz de Fora. Na mesma data, um outro veículo roubado no RJ foi achado no Bairro Francisco Bernardino.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações sobre um motorista, sem idade revelada, que circulava com um carro provavelmente clonado ou roubado.

Os militares fizeram patrulhamento e viram o carro denunciado estacionado em uma rua do Bairro Jardim Esperança.

O proprietário do veículo foi encontrado e, durante buscas, foi confirmado que o carro havia sido roubado anteriormente no Rio de Janeiro e as identificações estavam adulteradas.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.