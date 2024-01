Com o tema “Como a lei de inovação de Juiz de Fora ajuda empresas?”, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) promove nesta quinta-feira, 25, às 18h, a primeira edição de 2024 do evento CrittHour. A parceria com a prefeitura municipal, contará com a fala do secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), Ignácio Delgado. O CrittHour acontece de forma presencial, no Crittworking, escritório de uso compartilhado do Centro, e é aberto ao público.

Interessados podem se inscrever gratuitamente através do link.

O evento visa promover diálogo, com foco na interseção entre o mercado de trabalho local, o desenvolvimento regional e o impacto positivo que empresas inovadoras podem exercer na região. Ao abordar temas, como inovação, competitividade e sustentabilidade, Delgado busca elucidar como a presença de empresas engajadas, como as presentes no Critt, podem impulsionar o crescimento econômico local, criar oportunidades de emprego qualificado e contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade.



O CrittHour é um evento – meetup – de interação, networking, onde acontecem também treinamentos e mentorias. É organizado pelo Critt, hub de inovação e empreendedorismo da UFJF, e pretende proporcionar momentos de aprendizado e interação entre empresas incubadas e pessoas interessadas. Conta ainda com convidados que falam de temas diversos ligados à inovação, empreendedorismo, tecnologia e atualidades do mercado, por meio de rodas de conversa e troca de experiências. O CrittHour é uma oportunidade de se integrar à comunidade empreendedora e de startups de Juiz de Fora e de ampliar a rede de conexões e de conhecimento.