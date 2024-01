Uma arma de fogo artesanal foi apreendida dentro de uma casa no Bairro Amazônia, em Juiz de Fora, nessa segunda-feira (22). O suspeito de ser o dono da arma, um jovem de 23 anos, ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar (PM), policiais que estavam de folga avisaram as viaturas que faziam patrulhamento que um morador do Bairro Amazônia estaria com duas armas de fogo.

Após levantamentos, o suspeito e o imóvel foram identificados. No local, os militares apreenderam uma arma de fogo artesanal, um carregador e duas munições calibre 380.