Dois acidentes com ônibus foram registrados na manhã desta terça-feira (23) em Juiz de Fora. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves.

A reportagem procurou o Consórcio Via JF para saber se a empresa gostaria de se manifestar sobre os acidentes e aguarda retorno.

Carro

Nas avenidas dos Andradas e Rio Branco, um motorista de Visconde do Rio Branco bateu em um ônibus. O condutor, sem idade revelada, seguia as orientações do GPS que mandou virar à esquerda no cruzamento com a Rua Silva Jardim.

O motorista seguiu o GPS e não observou a sinalização. Ao fazer a conversão, ele entrou na pista de ônibus e bateu na lateral do coletivo. Segundo a PM, duas vítimas que estavam no carro estavam conscientes, assim como outras pessoas no ônibus.

No carro, as vítimas têm 55 e 59 anos. No ônibus, as vítimas têm 36 e 38 anos.

Ciclista

O outro acidente foi registrado na Avenida Brasil. Aos policiais, o ciclista de 52 anos contou que estava parado com a bicicleta na Rua José Eutrópio e esperava o sinal de trânsito abrir, para que pudesse atravessar, quando o ônibus bateu na bicicleta.

O ciclista não foi atingido, mas mesmo assim foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberado no local. Houve danos à bicicleta.

O motorista de 50 anos, que dirigia um coletivo da linha 204 – Filgueiras, contou que percebeu que esbarrou a frente do veículo em alguma coisa, mas não conseguiu visualizar.

Ele disse que foi informado pela cobradora que tinha esbarrado em uma pessoa que estava parada com uma bicicleta. De acordo com a cobradora, o ciclista estava fora da ilha que existe no local, já com parte da bicicleta e do corpo na via.