Um homem de 33 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (23) com 330 pinos de cocaína em Andrelândia. Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento pelo Bairro Quincas Tibúrcio, militares se depararam com o suspeito, o qual é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, e estava conduzindo a motocicleta Honda CBX 250 Twister, em sentido oposto à viatura, momento em que os militares retornaram, e o abordaram, encontrando a droga em uma mochila.

Durante o registro, os policiais receberam denúncia anônima de que ele havia saído de um matagal, instantes antes da abordagem. Os militares, então, se deslocaram até o referido local, onde encontraram 2416 pinos de cocaína. Também localizaram duas mil, seiscentas e vinte e duas pedras de crack.

O autor foi preso e o material ilícito apreendido.

