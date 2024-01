Parte de um muro de uma quadra poliesportiva desabou no Bairro São Sebastião, Zona Leste de Juiz de Fora, na manhã desta quarta-feira (24). Moradores do entorno ouviram o estrondo causado pelo deslizamento de terra e a queda do muro que protegia o equipamento. Em nota, a Defesa Civil explicou que o espaço estava cedido a terceiros. Acrescentou ainda que os responsáveis não realizaram o trabalho de manutenção no local.

O comunicado afirma que a Prefeitura está com um processo de retomada da responsabilidade pelo espaço em andamento. A Defesa Civil destacou que a quadra foi interditada de forma preventiva e os imóveis do entorno foram vistoriados. Nenhuma instabilidade foi verificada nessas edificações.

A Prefeitura declarou que recolherá o entulho que está na quadra e, por precaução, retirará parte do muro que permanece inclinada. Na nota, a Defesa Civil enfatizou que, em caso de emergência, a população deve fazer contato por meio do número 199.