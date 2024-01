Atentas ao baixo comparecimento de doadores em períodos de férias e feriados prolongados como o Carnaval, as unidades da Fundação Hemominas em todo o estado buscam estimular o comparecimento de doadores de sangue, seja com a realização de campanhas locais em espaços públicos ou até ornamentando as áreas em que o doador é recebido. O mote da ação é: "Antes de cair na folia, venha doar!".

Na Zona da Mata, por exemplo, o Hemonúcleo de São João Del-Rei está preparando a campanha “Em ritmo de solidariedade” que será realizada em parceria com escolas de samba tradicionais da cidade. O intuito é sensibilizar os foliões sobre a necessidade de doação de sangue e que as escolas ajudem na divulgação da campanha. A mobilização vai envolver ainda a imprensa local, buscando sensibilizar maior número de doadores.



Outro exemplo é o Hemocentro de Belo Horizonte (HBH): entre os dias 5 e 9 de fevereiro, a mascote da Fundação comanda a distribuição de filipetas convidando à doação no aeroporto, rodoviária e estação central do metrô da capital, além da divulgação digital em parceria com a Buser.

Começando no final de janeiro até vésperas do Carnaval, outras ações estão programadas: a busca ativa de caravanas com empresas parceiras para comparecimento durante a semana pré-carnaval e realização de coletas externas, bem como divulgação em painéis de mídia e elevadores e distribuição de um cartão específico de divulgação da causa via aplicativo Uber.

Por sua vez, com ações previstas para o início de fevereiro até o dia 16, o Hemocentro Regional de Uberlândia vai investir em peças de divulgação, decoração temática, lembrancinhas alusivas à data e atrações musicais com parceiros locais. E a exemplo do que foi feito em 2023, a Fundação vai convidar blocos carnavalescos da capital e interior para gravarem vídeos convocando as pessoas a doarem sangue antes da folia.

Segundo a Fundação, a importância da doação de sangue nas férias e feriados cresce, porque é o momento em que os estoques são impactados pelo baixo comparecimento de doadores, podendo assim comprometer a segurança transfusional no estado. A instituição reforça que as doações são necessárias todos os dias, mas em períodos de férias ou eventos como o Carnaval, elas são fundamentais para manter os estoques em segurança, uma vez que a possibilidade de ocorrerem acidentes aumenta, sem contar os pacientes hematológicos atendidos diariamente nos ambulatórios da rede Hemominas em todo o estado que demandam transfusões constantes, como os afetados pela anemia falciforme e hemofilia. "Assim, é importante que a sociedade se conscientize que o gesto solidário de doar seja exercitado sempre e se incorpore na rotina das pessoas”, afirma o assessor de Captação e Cadastro da Fundação Hemominas, Nivaldo Junior.



De modo geral, a situação dos bancos de sangue da Hemominas registra nível de alerta, principalmente os dos grupos O negativo, O Positivo, A Negativo que constantemente acusam maior baixa. O mais preocupante é o tipo O negativo, mais crítico, grupo estratégico conhecido como doador universal e que permite o atendimento emergencial para todos os outros grupos sanguíneos; no entanto, pacientes O negativo só podem ser atendidos por doadores da mesma tipologia. Diariamente, os doadores podem acompanhar pelo site ou redes sociais da Hemominas a situação do estoque. Vale observar que todos os tipos sanguíneos são importantes, mas visualizando o quadro frequentemente pode-se constatar quais os tipos mais críticos, cuja reposição é mais urgente.

Quem pode doar

Entre os critérios básicos para doar sangue, destacam-se:

Estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, jovens de 16 e 17 anos podem doar, acompanhados pelo responsável legal ou portando autorização disponível no link, a partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar a realização de, pelo menos, uma doação anterior; pesar mais de 50 kg; estar bem descansado no momento da doação; não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação; não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue; não ter tido hepatite após os 11 anos; apresentar documento de identificação oficial e original, com foto, filiação e assinatura.

Se tiver feito tatuagem ou maquiagem permanente, em locais que possuam alvará sanitário, poderá doar após 6 meses. Caso não seja possível determinar a segurança sanitária, deverá aguardar 12 meses.

No site da Fundação Hemominas estão descritas todas as condições e restrições para doação de sangue, inclusive as relacionadas a exames e procedimentos cirúrgicos, vacinas e medicamentos em uso.

A doação pode ser agendada online ou pelo aplicativo MGapp-Cidadão. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato.