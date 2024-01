A preparação para a montagem da Passarela do Samba para o Carnaval 2024 teve início nesta quarta-feira (24). Neste ano, a estrutura volta a ocupar a Avenida Brasil, no trecho entre as pontes de Santa Terezinha e do Manoel Honório, ao lado do muro do Museu Mariano Procópio.



A diretora-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Giane Elisa Sales de Almeida, afirma que o retorno ao local foi viabilizado com a adequação do projeto. “Fizemos mudanças fundamentais para evitar riscos, como o afundamento do leito do Rio Paraibuna, devido ao peso da estrutura, e a proximidade com fios de média tensão. Mexemos na largura e na altura dos diversos setores da Passarela.”

Para Giane, o foco é garantir segurança tanto para os foliões quanto para o público que prestigia a festa. Ela completa que o novo croqui tem acompanhamento do Corpo de Bombeiros.

Os trabalhos são realizados pela Feat Produções, selecionada em edital para produzir a Folia de Momo da cidade, sob coordenação da Funalfa e com participação de diversas pastas do Executivo Municipal. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vai informar eventuais alterações de trânsito, como fechamento de pistas e desvios, quando necessário.



A Feat Produções, informou que a previsão de entrega da Passarela do Samba é o dia 3 de fevereiro, quando a estrutura deverá estar liberada para inspeção dos Bombeiros. A pista de desfiles terá oito metros de largura e 300 metros de comprimento. A concentração será no cruzamento com a Rua Feliciano Pena, ficando a dispersão na altura do Clube Dom Pedro. A estrutura terá setores de camarotes, mesas e arquibancadas, além de posto médico, posto policial, tablado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e serviço de bar. Todos os setores serão cobertos, e a capacidade total da estrutura será de aproximadamente 2.800 pessoas por noite.



Em 2024, os Desfiles Oficiais das Escolas de Samba acontecem nos dias 10 e 11 de fevereiro. Após a contagem dos votos, agendada para o dia 12, sete escolas de samba retornarão para o Desfile das Campeãs, no dia 13, terça-feira.

Reunião com os representantes dos blocos

Blocos que foram indeferidos por não cumprirem exigências tiveram representantes convocados para uma reunião com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e com representantes das forças de segurança, realizada na terça-feira (23). Em nota, a Prefeitura informou: "Todos os blocos anunciados na programação vão acontecer. As reuniões para esclarecimentos foram bem sucedidas e os organizadores dos blocos saíram contemplados. Ainda nesta semana, as conversas continuam para seguir as liberações e trabalhar em conjunto para garantir tranquilidade para todos envolvidos no carnaval."

As reuniões aconteceram depois do cancelamento de alguns blocos e o posicionamento de atrações que já tinham sido anunciadas e não conseguiriam arcar com novas exigências que não teriam sido colocadas nas primeiras reuniões que foram iniciadas em outubro de 2023. Conforme ocorreu com o Bloco da Imprensa, conforme noticiado pela reportagem.