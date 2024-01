Com a programação de blocos carnavalescos marcada para o fim de semana, os desfiles causarão modificações no tráfego temporariamente em ruas do Centro. Os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vão realizar o apoio necessário aos foliões, pedestres e motoristas.

No sábado, 27, a partir das 12h30, será realizado o Bloco Afro Muvuka, na Praça Jarbas de Lery, no bairro São Mateus. No momento do desfile, os integrantes vão se deslocar pela Avenida Itamar Franco e Paulo de Frontin até a Praça da Estação, com fechamento total das pistas no sentido Centro durante a passagem. O prazo previsto para término é 18h.

No momento do fechamento, as linhas de ônibus 519, 523, 529, 532, 534, 535, 543, 545, 546, 547 e 549 serão desviadas pela Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Espírito Santo, Rua da Bahia e Av. Francisco Bernardino. Já a linha 611 seguirá pela Rua Osvaldo Aranha, Rua São Mateus, Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco (pista lateral) e Rua Espírito Santo.

No domingo, 28, o Bloco das Cores inicia a sua concentração às 16h, na Avenida Getúlio Vargas 1.001, ao lado da Praça do Riachuelo. O desfile será pela Av. Vargas até a Praça Antônio Carlos. Durante a realização do bloco, a via será totalmente interditada. Diversas linhas de ônibus vão seguir por caminhos alternativos. Confira abaixo:



- Linhas 102 e 116: ...Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio,

Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Francisco Bernardino, Rua Benjamin Constant, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (pista central)...

- Pontos para embarque e desembarque: Av. Brasil e Praça da Estação.



- Linhas 101, 103, 105, 107, 109, 110, 150 e 155: ...Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua Benjamin Constant, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (pista central)...

- Pontos para embarque e desembarque: Av. Brasil e Praça da Estação.



- Linhas 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209 e 210: …Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Rio Branco...

- Pontos para embarque e desembarque: Av. Brasil, Av. Itamar Franco e Av. Branco

- Linhas 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 751, 757 e 753: … Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fádel Araújo...

- Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil e Travessa Dr. Prisco.

- Linhas 700, 701, 704, 705, 709, 720 e 737: … Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (Pista Lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas...

- Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil, Travessa Dr. Prisco e Av. dos Andradas.

- Linha 311: ...Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (margem direita), Rua Espírito Santo, Av. Brasil (margem direita), Rua Pinto de Moura…

- Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil.

- Linhas 301 a 309, 313 a 399: … Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fádel Araújo, Av. Brasil (margem direita)…

- Ponto para embarque e desembarque: Praça da Estação e Av. Brasil.

- Linhas 413, 420, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 435 e 436: …Rua Benjamin Constant, Av. Brasil (margem direita), Alça do Viaduto Augusto Franco, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fádel Araújo…

- Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil e Praça da Estação.

- Linhas 408, 411, 412, 415, 422, 424, 430, 432, 433, 434, 438, 439, 440, 441, 443,

444, 445 e 447: …Alça do viaduto Augusto Franco, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco

Bernardino, Viaduto Hélio Fádel Araújo, Av Brasil (margem direita)…

- Ponto para embarque e desembarque: Rua Ângelo Falci, Praça da Estação e Av. Brasil.

- Linhas 402, 403, 404, 405 e 406: …Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco (pista central)...

- Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil, Av. Itamar Franco e Av. Rio Branco.

- Linhas 516, 530, 533, 538, 540 e 542: …Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), Rua Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (margem direita), Alça do Viaduto Augusto Franco, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão de Cataguases, Av. Dos Andradas…

- Ponto para embarque e desembarque: Av. dos Andradas, Av. Brasil, Praça da Estação

- Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil, Av. Francisco Bernardino.

- Linhas 519, 523, 529, 543, 546 e 549: ...Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fadel, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco...

- Ponto para embarque e desembarque: Av. Itamar Franco, Praça da Estação, Av. Brasil e Av. Itamar Franco…

- Linha 539, 544 e 548: ...Av. dos Andradas, Av. Rio Branco, Av. Itamar Franco...

- Ponto para embarque e desembarque: Av. dos Andradas, Av. Rio Branco e Av. Itamar Franco.

- Linhas 600 a 610, 613 a 616, 618, 620 e 621: Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas...

- Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil, Travessa Dr. Prisco e Av. dos Andradas.