O período de chuvas combinado com temperaturas mais altas, típicas do verão vêm associado à preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O trabalho de combate ao vetor do vírus, por meio dos Agentes de Combate à Endemias (ACE), ocorrerá entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, em rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros espalhados pelo município, conforme informou a Prefeitura nesta sexta-feira (26). As atividades já acontecem semanalmente, segundo o cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS), da Secretaria de Saúde (SS).



A PJF solicita o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. É importante que os moradores fiquem atentos às orientações dos agentes e os recebam, visto que a maioria dos focos estão dentro das casas. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.



No decorrer da visita, sempre acompanhado pelo responsável do imóvel, o ACE deve orientar e avaliar as situações de risco remanejando e/ou eliminando os recipientes que possam acumular água e/ou que não tenham utilidade. O agente deverá tratar corretamente com larvicida aqueles recipientes que não puderem ser eliminados. As visitas são feitas na parte externa e interna das residências.



As principais recomendações são: sempre verificar os ralos e cisternas, bromélias, plantas aquáticas e troncos de árvores no jardim. Retirar os pratinhos das plantas, tampar os tambores com água de chuva. Verificar também os banheiros em desuso, as caixas d’água e inspecionar os quintais. Descartar o lixo corretamente. Manter as piscinas sempre tratadas, mesmo se estiverem em desuso.



A rota dos agentes nessa semana compreende os bairros: Barreira do Triunfo, Distrito Industrial, Jóquei Clube II, Jóquei Clube III, Amazônia, na Zona Norte; Eldorado e Parque Guarani, na Região Nordeste; Bela Aurora, na Zona Sul.

A Prefeitura também recebe denúncias sobre anônimas sobre focos do Aedes aegypti em Juiz de Fora e região. O sistema tem como finalidade mapear as informações das doenças causadas pelo mosquito: dengue, zika, febre amarela e chikungunya.

O MonitorAr pode ser acessado em qualquer navegador. Ele roda em todas as plataformas: smartphones, tablets, notebooks e computadores. É um sistema em que as pessoas podem realizar denúncias de locais de criadouros do mosquito.

A população também pode auxiliar no combate por meio de denúncias de possíveis focos, através do WhatsApp, pelo número (32) 98432-4608, ou pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br. Denúncias também podem ser feitas em qualquer um dos 11 postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) espalhados pelo município.



Foto: Arquivo