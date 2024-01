Quatro pessoas, entre 18 e 35 anos, foram detidas após a Polícia Militar (PM), com a ajuda do cão Brasão, mais de 100 buchas de maconha e 134 pinos de cocaína em Juiz de Fora, na tarde dessa sexta-feira (27). Um dos detidos era foragido da Justiça e teria vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo a polícia, após levantamento de informações relacionadas ao tráfico de drogas no Bairro Vila Esperança II.

As equipes foram mobilizadas e conseguiram prender três jovens, de 18, 27 e 28 anos, e um homem de 35. Não foi informado qual deles seria o foragido da Justiça e o motivo do mandado de prisão, mas, conforme a PM, ele era um dos principais alvos da operação.

Com o auxílio do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), os policiais encontraram e apreenderam 108 buchas de maconha, 134 pinos e um invólucro de cocaína, 1 balança de precisão, R$ 297 em dinheiro e três celulares.



Tags:

Drogas