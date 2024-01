Um cômodo de um apartamento pegou fogo na madrugada deste domingo (28), no Centro de Juiz de Fora. Um cachorro que estava no imóvel foi retirado por um vizinho e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas no apartamento de um prédio na Rua Santa Rita. No local, foi verificado que o fogo estava em um cômodo do imóvel que fica no segundo andar.

A fumaça se espalhou pelo apartamento, o que dificultou a visibilidade com grande risco de propagação das chamas.

Com a rápida chegada dos bombeiros, o foco do incêndio foi controlado e as chamas foram extintas, o que evitou maiores danos.

Apenas um cachorro estava no apartamento e ele foi retirado por um vizinho antes da chegada dos bombeiros. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio não apresentou sinais de danos estruturais e o morador foi orientado a não permanecer no local, pois ainda não se sabe as causas do incêndio.