Três pessoas, entre elas um adolescente, foram detidos após fugirem de uma abordagem da Polícia Militar (PM) na manhã desse domingo (28) no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. Foram apreendidos cigarros, cocaína e maconha.

As equipes faziam um policiamento preventivo e repressivo nos bairros Vila Ideal, Furtado de Menezes e Poço Rico quando, no último bairro, o trio avistou as viaturas e fugiram.

Eles seguiram pela linha férrea e, durante o caminho, jogaram objetos no chão. O trio foi alcançado pelos policiais.

Com a ajuda do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), os seguintes itens foram achados próximo à linha férrea:

9 buchas de cocaína



3 pinos contendo cocaína



12 buchas de maconha



1 bucha de maconha com a nomenclatura da organização criminosa Comando Vermelho (CV)



6 maços de cigarro lacrados marca R7



1 celular



R$ 188,15 em dinheiro

O trio foi encaminhado para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



