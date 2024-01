Foi eleita no último sábado (27) a nova corte do carnaval 2024 de Juiz de Fora. Greiciane Cinara Santiago, conhecida como Greicy BomBom, representante do Rosas de Ouro, quebrando todos os paradigmas e tabus, foi eleita a Princesa do Carnaval de 2024. Muito emocionada foi ovacionada pelo público e respondeu com muito samba no pé e agradeceu pelo resultado.

As 3h30 da madrugada desse domingo (28) foi anunciado o resultado do Concurso que elegeu Julia Costa e Silva - representante do Vale do Paraibuna, como a Rainha do Carnaval de 2024. Muito emocionada e ovacionada pela plateia, recebeu a faixa e coroa das mãos da Rainha do Carnaval de 2023 Michelly Santos.

O Rei Momo Johnny Mello se apresentou ao publico e seguindo o regulamento que o elegeu em 2023 foi coroado para o segundo mandato em 2024. Na sequência foi apresentado ao publico o resultado do concurso que foi muito comemorado pela plateia.

A festa reuniu sambistas das escolas de samba e foliões que foram embalados pelas belíssimas apresentações das baterias da aniversariante Turunas do Riachuelo, que completa 90 anos em 2024 e coloriu de azul branco o palco e embalou com muito samba e alegria o publico, rememorando sambas antológicos, também, a bateria da Mocidade Alegre, que contagiou o publico e conduziu o concurso até o resultado final.

A partir desse resultado a nova corte terá uma agenda de compromissos oficiais definida pela FUNALFA e LIESJUF e se mantém no posto até o próximo concurso em 2025.

Concurso

O concurso Rainha do Carnaval é realizado todos os anos pela LIESJUF com apoio da PJF/FUNALFA, nesse ano de 2024 contou com o patrocínio das empresas Pizzaria Giramundo Santa Terezinha, Estúdio Keka Designer, Samtapaz, Saúde para todos, Próvida, casa chic, uzziticket, catrinck, Dr. Vinicius Justo, padaria modelo, meudoutor, Sacolão Raquel, Salão Center e espaço center unissex, Designer TV (Léo Peixoto) e voltou a ser realizado na Quadra do Real Grandeza com um grande publico.

A direção artística do concurso foi de responsabilidade do Diretor de Eventos da Liga e carnavalesco Fernando Valério, que mais uma vez deu o tom carnavalesco ao evento e organizou os desfiles das candidatas.