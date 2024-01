A maior variação entre preços, na pesquisa de materiais escolares para o ano letivo de 2024 feita pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), foi registrada no item apontador simples, cujo preço variou de R$0,40 a R$5,99.

Ao todo,13 papelarias participaram do levantamento do total de 55 estabelecimentos para os quais foram enviadas notificações eletrônicas para a pesquisa. Segundo a, as lapiseiras foram os itens com maior oscilação de valor. As lapiseiras de mina 0.5mm custam entre R$2,90 e R$22,90, alcançado uma variação de 83,34%.

Já o item com menor variação foi a folha de EVA, com 31,43% de diferença, com valores entre R$2,40 e R$3,50. Na lista, 16 itens tiveram variação de preço entre 80% e 90%. Entre eles caderno espiral de capa dura com 96 folhas, cola branca líquida e caneta azul. A menor diferença de custo foi da folha de EVA com variação de 31,43%, sendo o menor preço de R$2,40 e o maior de R$3,50.



A supervisora de estudos e pesquisas do Procon/JF, Gisele Zaquini, destacou a importância da pesquisa de preço antes de compras grandes como a de material escolar. “Esse levantamento é um compromisso do Procon de Juiz de Fora com o consumidor, identificando as ofertas nos estabelecimentos da cidade e possibilitando que seja o consumidor a fazer a escolha dos melhores preços para o seu bolso.”

A pesquisa do Procon teve como referência materiais que foram pesquisados em 2023, por esse motivo, foi possível estabelecer uma comparação entre os preços praticados nos dois anos. Segundo o órgão, 11 itens sofreram queda na média de preços de 2023 para 2024. As maiores quedas foram: Cola Com Glitter Com 06

Unidades (-52,50%), Tinta Guache Lavável 15ml 12 Unidades (-32,44), lápis de cor com 12 unidades (-31,89%), lápis de cor com 24 unidades (-25,70%);



O maior aumento foi de Marcador De Texto Fluorescente, que teve uma variação de 42,86% na média; Quatro itens não tiveram variação. Em 2023 e em 2024, a fita dupla face, a fita adesiva sem cor de 10 metros, o material dourado individual e o par de esquadros 12cm mantiveram a média de preços; A maioria dos itens teve aumento de, no máximo, 10%. A coleta dos dados ocorreu entre os dias 8 e 24 de janeiro e as informações completas podem ser consultadas na íntegra da pesquisa.