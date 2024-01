A tenda temporária montada no estacionamento do Mercado Municipal foi oficialmente inaugurada na tarde desta terça-feira (30). O espaço conta com produtos como frutas, bolos, biscoitos, doces, queijos, especiarias, temperos e artesanatos, vendidos por produtores locais. Além disso, houve a abertura da exposição: “Mercado Municipal - De Companhia Têxtil à referência em comercialização, cultura e turismo”, que conta a história do espaço, montada em volta da edificação.

A Prefeita, Margarida Salomão (PT), explicou que a nova formatação do Mercado Municipal, que passa por reformas, inclui a venda de produtos do primeiro andar e um espaço gastronômico e cultural no segundo. A ideia é que o Mercado se torne um dos lugares a ser visitado em Juiz de Fora. " Aqui é pra ser um monumento, tanto pela história, quanto pelo potencial que existe aqui. Queremos que todo mundo venha aqui, compre, conheça e aproveite todo esse espaço”, destacou.

De acordo com a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), as lojas estão funcionando neste novo local e permanecerão até o fim das obras de restauração do mercado. “Este local foi preparado com muito carinho para os comerciantes e também para os clientes que podem aproveitar todas as delícias e produtos de qualidade bem no centro da cidade. É um trabalho que foi realizado a muitas mãos de todos os setores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e convidamos todas e todos para vir aqui”.



O vereador Nilton Militão, vice-presidente da Câmara Municipal, acrescentou que “este local faz parte da história e cultura de Juiz de Fora com o incentivo do comércio e cultura. Temos um carinho especial com esse espaço e esta nova tenda também está ótima para abraçar os comerciantes e consumidores. É importante que as pessoas conheçam a história que está contada naquela exposição”.

O evento ainda contou com o show do músico Alexandre Pereira e Samba do Galo. O espaço funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado, das 8h às 14h, domingo, das 8h às 12h, e bares, de segunda a sábado até às 23h.