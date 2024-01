Um motociclista perseguiu um homem de 39 anos e conseguiu recuperar um celular furtado na noite dessa terça-feira (30), no Bairro Progresso, em Juiz de Fora.

A vítima do furto, uma mulher de 34 anos, acionou a Polícia Militar (PM) e contou que um homem furtou o celular dela e fugiu em direção ao Bairro Santa Rita.

Com as características do suspeito, a polícia fez rastreamento e localizou o homem durante a fuga no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Ele foi abordado e confessou o furto do celular, mas disse que foi seguido por um motociclista que pegou o aparelho para devolver à vítima. A PM fez contato com a mulher que confirmou a versão do homem, mas disse que o motociclista não estava mais no local depois de devolver o celular.

Uma faca foi achada no bolso do homem, mas não foi utilizada no crime. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.