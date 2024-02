Dois suspeitos de tráfico de drogas foram detidos e maconha e crack foram apreendidos durante a verificação de denúncia em Juiz de Fora, nessa quarta-feira (31).

Com o apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), as equipes da Polícia Militar (PM) se dirigiram para o Bairro Dom Bosco e viram a dupla dentro de uma casa.

Depois de entrar no imóvel e realizar buscas foram apreendidos 20 pinos, quatro buchas e uma porão de maconha, uma pedra bruta de crack, três balanças de precisão, quatro celulares e R$ 760 em dinheiro.

Os suspeitos, que não tiveram as idades reveladas, foram encaminhadas para a Delegacia.



Tags:

Drogas | Polícia