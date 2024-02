O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora (Sintufejuf) entregou uma carta assinada pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra) ao reitor da UFJF, Marcus David. O documento pede a interlocução do reitor junto ao Governo Federal na defesa da reestruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE).



O documento pontua que a mesa de negociação foi instalada em setembro de 2023 e teve a segunda reunião realizada no dia 3 de outubro, ocasião em que as entidades sindicais apresentaram propostas para o aprimoramento do Plano de Carreira. Porém, desde então, conforme enfatizou a Fasubra, não houve entrega de contraproposta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).



“Destacamos que a proposta de reestruturação do PCCTAE foi a primeira mais votada do tema Educação na consulta do Plano Plurianual (PPA) na plataforma Brasil Participativo, resultado que ratifica a urgência da categoria, que abriga mais de 220 mil pessoas, por reestruturação e recomposição salarial”, salienta a carta que ainda acrescenta: “ Importa ressaltar que o aprimoramento do PCCTAE impactará positivamente no funcionamento das Instituições Federais de Ensino (IFE), que hoje sofrem com os resultados da precarização da carreira, que resulta, em evasão de servidores, em especial os novos concursados, sobrecarga de trabalho e adoecimento dos servidores e servidoras técnico administrativos em Educação. A tudo isso soma-se o processo de terceirização dos fazeres e atividades dessa categoria, prejudicando os processos de ensino, pesquisa, extensão, assistência e gestão”.



Segundo o Sintufejuf, a entrega faz parte de uma série de ações estratégicas agendadas pela organização por orientação da Federação. A intenção é buscar apoio junto à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) nesse processo.

Durante o encontro, conforme sinalizado pelo movimento sindical, o reitor, afirmou que a reivindicação da categoria é extremamente justa, uma vez que a preocupação com a carreira é real. A Andifes, conforme Marcus David, tem identificado uma dificuldade em reter trabalhadores nas universidades, uma vez que a carreira ainda é pouco valorizada. Consequentemente, com a evasão de concursados, aumenta a demanda por terceirização. Deste modo, o reitor assumiu também o compromisso em reforçar seu posicionamento no Conselho Pleno de Reitores e inclusive aproveitar a visita do presidente Lula à Juiz de Fora na próxima semana para apresentar esta demanda da categoria.

Com o reitor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), André Diniz, a agenda está prevista para amanhã dia 02 de fevereiro às 11h45, na reitoria do IF.