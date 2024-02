Um grupo de professores que aguardou ao longo de toda quarta-feira (31) na fila da Convocação Temporária Centralizada, realizada no Instituto Estadual de Educação registrou uma ocorrência de atrito verbal, depois que as processo foi encerrado sem que as vagas fossem completamente preenchidas. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) confirmou por meio de nota, que será realizada uma nova rodada presencial para o preenchimento das vagas remanescentes nesta sexta-feira (2). No entanto, os professores informaram que não receberam comunicação oficial sobre nova data ou horário para outra convocação.

Inicialmente anunciado para a quarta-feira (31), o processo de contratação dos professores teve início às 8h e avançou pela manhã e tarde. Conforme o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a secretária responsável pela atividade, informou que a designação iria até as 17h, podendo ser prolongada até as 17h30. E, por conta do grande número de participantes, não foi possível atender a todos, nem preencher todas as vagas. Por conta disso, o processo seria encerrado e um novo edital seria lançado para dar destinação às vagas remanescentes.

Os professores que aguardavam desde a manhã, no entanto, solicitaram uma garantia de que teriam acesso às 39 vagas que restavam. Eles relataram que chegaram a propor a entrega de senhas, a realização de uma lista, ou qualquer outro dispositivo que indicasse que o acesso daquele grupo às 39 vagas do sistema. No entanto, mesmo com o registro da ocorrência, nada do que foi proposto pelos docentes foi adotado.

De acordo com os trabalhadores, conforme as vagas disponíveis não são cobertas, elas retornam às escolas. Deixam de ser unificadas e passam a ser feitas nas escolas, em um horário estipulado por cada unidade e competir novamente pelo cargo. Os professores também confirmaram que entraram em contato com a Superintendência Regional de Ensino, pedindo uma agenda para levar a reivindicação sobre a situação. A superintendente, no entanto, só retomará as atividades na próxima semana, quando deverá receber os docentes.

Além disso, os profissionais também reclamaram que o sistema apresentava lentidão durante muitos momento e que, em diversas ocasiões ao longo do processo, a internet não funcionava adequadamente, interrompendo o sistema por muito tempo e tornando ainda mais morosa a espera, que culminou na falta de tempo para concluir a contratação de todos os que aguardavam na fila.

"Isso não é transparência. Quando acontece essa designação geral, ela é chamada um por um. A pessoa desiste e chama outro, até completar todas as vagas. Isso é o que a gente pediu que acontecesse, que ela distribuísse uma senha para quem estava lá então, já que ela queria encerrar as 17h30, para ser remarcado para um outro dia. E ela se negou a fazer isso diante da polícia", disse uma das docentes que não conseguiu ter acesso ao contrato e terá a identidade preservada. Ela ressaltou ainda que o que os professores desejam é, apenas, ter o direito deles atendido.

"Se perdermos essas vagas, ficamos desempregados. Nós estamos falando de um ano todo de contrato de trabalho, de pessoas qualificadas, profissionais que são formadas no mínimo em uma graduação, em uma pós-graduação ou em duas graduações, porque para lecionar, trabalhar com apoio e com salas de recursos no Estado, exige-se uma graduação."