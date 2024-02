Em Juiz de Fora, um motociclista de 28 anos bateu em um caminhão trator e parou embaixo do veículo. O acidente ocorreu na Rua Otávio Pereira Torres, esquina com a Rua Múcio Vieira, no Bairro Bonfim.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o acidente aconteceu quando o caminhão virou à direita para acessar a Rua Múcio Vieira, batendo na motocicleta em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu o motociclista e o encaminhou ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) possuindo fratura exposta de membro inferior esquerdo.