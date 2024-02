Um revólver foi encontrado dentro de uma gaveta do galpão de um estabelecimento comercial no Bairro Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora, na madrugada deste sábado (3). O proprietário da loja, um homem de 39 anos, foi detido.

A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias sobre a arma e uma equipe foi ao estabelecimento para realizar buscas. Quando questionado, o homem afirmou que guardava a arma.

Foram localizados um revólver Taurus de cal.38 e 18 munições intactas. Os objetos e o proprietário foram encaminhados à Delegacia de Plantão.