Um homem de 48 anos foi agredido na manhã deste sábado (3), no Centro de Juiz de Fora, após pessoas o reconhecerem como possível autor de um furto. Para conter os ânimos, a Polícia Militar (PM) precisou usar spray de pimenta.

De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o homem estava escondido no banheiro de um açougue entre as ruas Floriano e Batista de Oliveira, e estava machucado.

Quando as equipes da PM chegaram ao local, encontraram cerca de 150 pessoas e, para acalmar os ânimos, os policiais tiveram que usar spray de pimenta.

O homem foi levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, onde foram constatadas lesões na face e no couro cabeludo.

Aos militares, ele afirmou não ser de Juiz de Fora e estava na cidade com um grupo. Confirmou que tinha passagem anterior por furto, mas que não teria cometido o crime na cidade. Segundo a PM, ele foi reconhecido como autor de furtos pela população e foi agredido com socos, chutes e pedaços de madeira.

Não há detalhes sobre o possível furto que o homem foi acusado. Depois de atendimento no HPS, ele foi encaminhado para a Delegacia.