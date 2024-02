A Polícia Militar (PM) segue nas buscas pelos responsáveis dos tiros que acertaram e mataram Jurandir Rosa Soares, um feirante de 66 anos, na madrugada desse domingo (4), em Juiz de Fora.

Na manhã desta segunda-feira (5), a polícia informou que segue em diligências para identificar os envolvidos, e ainda não foram feitas prisões.

Jurandir foi atingido por dois tiros, no peito e no braço, e morreu na Avenida Brasil mesmo com as manobras de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Briga em festa

De acordo com a PM, houve uma briga na saída de uma festa em uma casa noturna na Avenida Brasil. Testemunhas contaram que aproximadamente seis pessoas estavam envolvidas na briga.

Houve perseguição de motos entre os suspeitos e a moto que perseguia a outra efetuou tiros contra os passageiros. Os disparos foram feitos perto de onde a vítima descarregava produtos que seriam vendidos na Feira Livre.

Logo em seguida se ouviu um grito e Jurandir caiu no chão já inconsciente. Segundo o Samu, ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado pelos profissionais por cerca de 25 minutos, mas não resistiu e morreu no local.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. Depois, o corpo foi removido por uma funerária.



Nesta segunda, a reportagem voltou a tentar contato com a casa de eventos, mas o número disponível na internet está desligado. A reportagem também procurou a Prefeitura para saber se o local tem alvará de funcionamento, mas ainda não obteve retorno.

À reportagem, moradores do entorno contaram que ouviram muitos tiros por volta das 4h, por dois momentos diferentes.