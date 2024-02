Um motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste de iluminação na Rua Tiradentes, no Bairro Jardim Santa Helena, em Juiz de Fora, na madrugada desta terça-feira (2). Um passageiro também estava no carro.

As vítimas, dois jovens de 21 e 22 anos, sofreram trauma na face, mas dispensaram o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro foi apreendido por infração de trânsito. A equipe de reportagem do portal Acessa.com questionou sobre a causa do acidente e sobre a irregularidade que resultou na apreensão do automóvel, mas a PM não tinha mais informações.

Por nota, a Cemig explicou que a batida danificou o poste da Cemig e que técnicos estão no local para substituir a estrutura danificada. "Os clientes afetados com a falta de energia estão sendo restabelecidos ao longo desta manhã e a previsão de conclusão do trabalho é até o final da tarde desta terça-feira (06/02)", finalizou.