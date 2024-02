Mais uma etapa das obras de macrodrenagem na Rua Cesário Alvim e nas adjacentes, são iniciadas nesta semana, no Bairro São Bernardo, em Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura, o objetivo é resolver de forma definitiva os alagamentos e enxurradas no local a partir da construção de uma nova rede de drenagem.



A etapa de intervenção na Rua Goiás, inicialmente prevista para a segunda quinzena de fevereiro, foi antecipada.

No trecho da Avenida Doutor Moacir Siqueira até o cruzamento com a Rua Moacir de Brito, a obra de drenagem utilizará blindagem metálica para a escavação da vala. Serão instalados novos tubos plásticos sob o pavimento, que são mais duráveis e sustentáveis. Além disso, as bocas de lobo serão reformadas e o asfalto refeito. Ao todo, nove ruas e avenidas do entorno sofrerão intervenções da SO: Avenida Brasil; Rua Professor Joaquim Henrique Vianna; Rua Cesário Alvim; Rua Piauí; Rua Goiás; Rua Palmira Pessoa; Rua Garibaldi Campinhos; Rua Dr. Almada Horta; Rua Padre Arnaldo Jansen.



Além da macrodrenagem, após as obras as vias receberão pavimentação nova e sinalização horizontal. A equipe da Cesama também acompanha as etapas da obra para implantar e remodelar a rede de esgoto.





Mudanças no Trânsito



As linhas de ônibus 430 (São Sebastião/ Bonsucesso), 431 e 432 (São Benedito) serão desviadas para Rua Piauí, Avenida Doutor Moacir Siqueira, Rua Manoel Joaquim Tavares, Rua Alexandre Vicentim, Rua Goiás… Os outros veículos também devem seguir o mesmo itinerário.

Investimento

Em fevereiro de 2023, durante audiência na Câmara, foi discutido o financiamento de R$ 420 milhões proposto pela Prefeitura de Juiz de Fora para as obras de macrodrenagem nos bairros Santa Luzia, Industrial, Democrata e Mariano Procópio.

O montante de R$ 420 milhões se dividiria em duas partes: O primeiro montante de R$ 336 milhões seria fruto do financiamento da Prefeitura com o Banco Latino-americano de Desenvolvimento (CAF). A segunda parte do montante seria de R$ 84 milhões que seriam oriundos de recursos próprios da PJF.

Entre os locais que o dinheiro seria investido, foram citadas regiões do Bairro Granbery e nas ruas Cesário Alvim, Luiz Fávero e Padre Café. O projeto foi encaminhado ao Legislativo no dia 09 de janeiro de 2023.

A equipe do Portal Acessa.com questionou à Prefeitura sobre a previsão de conclusão das obras e os valores investidos na construção, porém não obteve retorno sobre essas informações.