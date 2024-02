Um cachorro de 13 anos caiu em um buraco atrás do local onde está sendo montado a Passarela do Samba, na Avenida Brasil, no Bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora, na manhã desta terça-feira (6). Segundo Michel de Souza Faria, dono do Atreyo, ele se machucou e está um pouco amedrontado.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora lamentou o ocorrido e informou ter acionado a empresa responsável pela montagem da estrutura para sinalizar a intervenção até que seja executada a obra.

Michel afirmou que fez um Boletim de Ocorrência e irá entrar com um processo de danos contra a PJF.

Queda

Michel contou que há mais de 10 anos passeia com Atreyo no local há mais de 10 anos, e que ele estava acostumado a fazer o percurso sem coleira. Hoje pela manhã, como não tinha nenhum desvio ou sinalização, Atreyo foi para o local onde costuma passear.

Atreyo é um labrador de 13 anos e já está um pouco cego e surdo, segundo Michel. O animal não viu o buraco e caiu na abertura de quase 2 metros.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar o animal do buraco.

FOTO: Arquivo pessoal - Labrador de 13 anos fica ferido após cair em buraco perto da Passarela do Samba em Juiz de Fora

Michel disse que Atreyo teve alguns ferimentos na coluna, nas patas traseiras, teve uma luxação na coxa, que incomoda ao andar, e um machucado na boca, pois acabou ferindo a língua de tanto latir de nervoso. Atreyo foi levado ao veterinário e não foram constatadas lesões internas.

O dono afirmou que Atreyo está mais tranquilo, mas amedrontado ao mesmo tempo. "Não fica sozinho, coisa que ele tem costume".