O tiro que vitimou o feirante Jurandir Rosa Soares, de 66 anos, na madrugada do último domingo (4) foi resultado de conflito entre membros de grupos rivais dos Bairros Vitorino Braga e São Benedito. Os detalhes sobre o que foi apurado sobre como se deu a dinâmica do ocorrido foram repassados à imprensa em uma coletiva na tarde desta terça-feira (6).

Conforme as investigações, integrantes de ambos os grupos estavam em um evento que ocorria em uma casa noturna localizada na Avenida Brasil, próximo à esquina com a Rua Benjamin Constant, no sentido Manoel Honório/Centro. Eles entraram em luta corporal dentro do estabelecimento e foram expulsos do local. Segundo a Polícia Civil, conforme informações repassadas pelos proprietários, haveria cerca de 700 pessoas no evento.

Os homens que foram expulsos voltaram armados e, ao entrarem novamente no local, retomaram a briga.F Foram expulsos novamente. Do lado de fora da casa noturna, deram início a um tiroteio. "Obviamente, o foco do autor não era a vítima, eram os criminosos do bairro São Benedito. Porém, por acidente, um dos disparos acertou o braço da vítima, que transfixou e a bala ficou alojada no Tórax. Vindo ele à morte no local", afirmou o delegado responsável pelo caso, Daniel Buchmüller. Ele explicou que havia dois indivíduos armados, um adolescente de 17 anos e um homem de 21 anos.

O adolescente infrator foi apreendido em flagrante pela equipe da Polícia Civil, levado para a delegacia nesta terça-feira (6) e será apresentado ao Ministério Público. O outro indivíduo já foi identificado e as investigações vão continuar para que futuramente ele seja preso também.

Ainda conforme o Buchmüller, os moradores do Bairro Vitorino Braga tentaram armar uma emboscada para os rivais do Bairro São Benedito. Ele conta que o grupo estava do lado da via oposta à feira. O que não deixou dúvidas de que os disparos que atingiram Jurandir vieram do grupo em que estava o o menor. "Temos testemunhos de pessoas que viram os envolvidos dispararem para o alto e depois das trocas de tiros e esse disparo final, que acertou o Jurandir, os criminosos voltarem dizendo: 'acertamos um inocente' e, nesse momento, cada um fugiu para um canto.".

Como pontuou o delegado, os autores são envolvidos na prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Embora as armas do crime não tenham sido localizadas, ele afirmou que no local do crime foi encontrado um estojo de munições de 9mm. Os próximos passos da investigação são: encontrar o outro autor, descobrir a participação de outras pessoas no local e a busca pela arma usada no crime.

O adolescente de 17 anos, segundo o delegado Daniel Buchmüller, foi alvo de uma tentativa de homicídio em 2021, quando foi atingido por 10 tiros. Ele já era conhecido no meio policial, quando houve uma briga entre grupos dos Bairros Nossa Senhora Aparecida e Vitorino Braga. Como forma de responder a essa morte que tinha acontecido no Bairro Santa Rita, desceram até a Rua José Inácio Trindade e atiraram dentro da residência em que o garoto estava, ocasião em que ele foi atingido 10 vezes.