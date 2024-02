Após uma ligação informando que uma pessoa poderia ter se afogado no Parque da Lajinha, o Corpo de Bombeiros enviou equipes para verificar se havia a ocorrência de afogamento no local, na tarde desta quarta-feira (7). Foram feitas varreduras superficiais, aquáticas, em aproximadamente 400 m² de atividade submersa.

No entanto, não foram encontrados indícios de afogamento, exceto o testemunho da pessoa que fez o acionamento. Por esse motivo, as buscas foram encerradas no fim da tarde.