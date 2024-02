A partir desta quinta-feira (8), a Rua Mariano Procópio vai passar a operar em sentido único para o Centro, entre a Avenida dos Andradas e a Praça Agassis. A mudança ocorre, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), para minimizar as retenções geradas pelo fechamento de trecho da Avenida Brasil, onde está sendo instalada a Passarela do Samba.

A SMU recomenda que, para os veículos de pequeno e médio porte que desejam acessar a Avenida Brasil após a Praça Agassis, a Rua Ewbank da Câmara seja acessada e, na sequência, a Rua Oscar Surerus, ao lado do Clube Dom Pedro, onde o semáforo com a Avenida Brasil foi desligado. Veículos de grande porte devem seguir o percurso pela Rua Antônio Lagrota até a Avenida Brasil.

Outra opção de itinerário para quem segue da Zona Norte para o Centro é passar pela Avenida Rui Barbosa, em Santa Terezinha, Rua Alencar Tristão e acessar a Avenida Rio Branco pela Garganta do Dilermando.